Geo Barents, sbarcano tutti i 212 migranti rimasti a bordo. Msf: «Un grande sollievo»

Tutti i 212 migranti rimasti a bordo della nave Geo Barents possono scendere. È quanto comunicato da Juan Matias Gil, il capo missione di Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, approdata nel porto di Catania ieri, 7 novembre, e da cui erano stati fatti scendere 357 i migranti, soprattutto donne e bambini. La nave aveva ricevuto l’autorizzazione dalle autorità italiane affinché venissero valutati i casi di vulnerabilità a bordo. Medici Senza Frontiere aveva fatto sapere che, tra i 572 a bordo, c’erano tre donne in gravidanza e più di 60 i minori, di cui 56 non accompagnati. Ma quest’oggi, dopo la valutazione da parte della commissione dagli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) e dall’Accoglienza Sanitaria Migranti (Asp), tra cui sono presenti anche diversi tra psicologi e psichiatri, si è rilevato un livello di «alto rischio» a bordo del natante. La commissione ha infatti ritenuto che tutte le persone rimaste a bordo sono «fragili». E dopo l’ispezione sulla Geo Barents è arrivata l’autorizzazione a scendere, per tutti. «Le autorità sanitarie ce lo hanno appena confermato, è un grande sollievo dopo settimane di attesa», ha commentato Juan Matias Gil. Le operazioni di sbarco sono iniziate intorno alle 20 di martedì 8 novembre.

Foto di copertina: ANSA/ORIETTA SCARDINO

