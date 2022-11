Usa, sparatoria in un liceo di Seattle: una persona è in pericolo di vita. Arrestato un sospettato

In una scuola superiore di Seattle, nello stato di Washington, c’è stata una sparatoria intorno alle 9.55 (ora locale) di oggi, 8 novembre. Al momento, almeno una persona è rimasta ferita, riferisce Fox news, e si trova ricoverata in ospedale in pericolo di vita. Quando la polizia ha fatto irruzione nell’istituto ha trovato una persona ferita con un colpo di arma da fuoco. Gli agenti autorità hanno prestato immediatamente soccorso fino all’arrivo del personale medico. Una persona «sospetta» è stata arrestata, secondo quanto riporta la polizia locale, che ha chiesto a tutti gli abitanti della città di evitare la zona della Ingraham High School. Gli studenti sono stati fatti evacuare. «È una situazione in evoluzione», scrivono gli agenti su Twitter che riferiscono di aver messo in sicurezza il campus.

