Nadef, il Senato approva risoluzione di maggioranza: 111 voti a favore. Sì della Camera allo scostamento di bilancio

L’Aula del Senato approva la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2022 con 111 voti favorevoli, 71 contrari e 12 astenuti. Intanto l’Aula della Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza relativa allo scostamento di bilancio con 357 si e 12 no. «Il coraggio di questa Nadef è mettere in sicurezza l’Italia e gli italiani, fino a questo momento l’Italia ha speso ma ha speso male. Il coraggio è quello di razionalizzare la spesa e tornare a parlare di investimenti». Lo ha detto Ylenja Lucaselli (FdI) in dichiarazione di voto alla Camera sulla Nadef.

