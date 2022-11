Osnato (FdI) a capo della commissione Finanze alla Camera, quella volta che si sfiorò la rissa con Marattin: «Qui finisce male…» – Il video

È un passaggio di consegne ad alta tensione quello alla presidenza della Commissione Finanze della Camera, dove è stato eletto il deputato di Fratelli d’Italia eletto nella ex rossa Sesto San Giovanni Marco Osnato. Lo stesso parlamentare che proprio in quella commissione era tra i più accesi nella rissa sfiorata lo scorso aprile con il presidente dell’epoca, il renziano Luigi Marattin. Un momento riemerso inevitabilmente sui social subito dopo la nomina di Orsato, con tanto di video. Era il 6 aprile quando Marattin decise di sospendere i lavori della commissione, dopo che Lega e Forza Italia avevano presentato un emendamento con parere contrario del governo Draghi, per l’esenzione dell’Imu sulle case dichiarate inagibili e gli immobili occupati abusivamente. Pd con Italia Viva ed M5s rischiavano di non avere la maggioranza, da qui la sospensione della seduta che ha scatenato la furia dei parlamentari di centrodestra. In testa il neo presidente Osnato assieme ad altri all’assalto della presidenza, con lancio di fogli e microfoni pericolosamente impugnati: «È una roba assurda – si sente urlare nel video – Vergogna… qui finisce male… Ci avete preso per il culo…».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: