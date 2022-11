Bolzano, investe la fidanzata dopo una lite: arrestato un 21enne per tentato omicidio

Dalle indagini è emerso il comportamento ossessivo del ragazzo, che già in passato aveva aggredito fisicamente la compagna

È stato arrestato dalla squadra mobile di Bolzano il 21enne di origini albanesi accusato del tentato omicidio della fidanzata. Dalle prime ricostruzioni, il giovane avrebbe investito la ragazza dopo una lite avvenuta all’esterno di un locale pubblico del capoluogo altoatesino causandole una frattura dello sterno. Il conducente, che era fuggito facendo perdere le sue tracce, è stato fermato in queste ore dalla squadra mobile di Bolzano che ha sottolineato come l’uomo avesse un comportamento ossessivo nei confronti della sua fidanzata, che già in passato aveva aggredito fisicamente. Dopo la disposizione del gip del tribunale di Bolzano, emessa su richiesta della procura della Repubblica, il ragazzo si troverebbe nel carcere del capoluogo della provincia autonoma.

