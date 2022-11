«Passeggero sospetto» a bordo, aereo Emirates Atene-New York in volo sulla Sardegna viene scortato da due caccia

Due voli Emirates, uno già decollato verso New York e l’altro ancora in aeroporto ma diretto a Dubai, sono stati segnalati dagli Stati Uniti alle autorità greche per un «passeggero sospetto» a bordo. Come scrive il sito Kathimerini – secondo il quale l’allarme è nel frattempo rientrato – l’allerta ha messo in moto i protocolli di sicurezza dell’aeroporto di Atene «Eleftherios Venizelos». Agenti di polizia, unità antiterrorismo e sicurezza aeroportuale sono intervenuti per bloccare il decollo dell’aereo diretto a Dubai. Dopo gli approfonditi controlli su tutti passeggeri, non è stato rilevato nulla di pericoloso. Più difficile la gestione dell’allerta per il volo diretto da Atene verso New York. L’aereo era già decollato e si trovava nello spazio aereo italiano, sopra la Sardegna. Ai piloti è arrivato l’ordine di invertire la rotta e tornare nella capitale greca per sottoporre personale e passeggeri ai controlli. L’aereo è stato quindi scortato da due caccia F-16 della Hellenic Air Force, con l’ordine di volare esclusivamente sul mare. Come riporta l’Ansa, quando le autorità greche hanno inoltrato la segnalazione a quelle italiane, l’Italia ha allertato la Francia che ha chiuso lo spazio aereo. L’EK209 ha effettuato alcuni giri sul nord della Sardegna prima di invertire la rotta.

