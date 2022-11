Dalle auto elettriche ai vaccini anti Covid fino alle elezioni in Brasile: le fake news della settimana

Come ogni sabato, riportiamo in questa speciale galleria la sintesi dei fact-check più interessanti della settimana. In Brasile Lula ha strappato una vittoria risicatissima contro Bolsonaro. Qualcuno sostiene che il Presidente uscente abbia provato a coinvolgere l’esercito, ma si tratta di una notizia priva di fondamento. Nel corso della settimana, come accade da due anni a questa parte, sono circolate moltissimo anche numerose falsità riguardo la pandemia da Coronavirus e i vaccini, in particolare un post fuorviante riguardo una sentenza della Corte Suprema dello Stato di New York che Fox News aveva travisato.

Hai dubbi su una notizia, una fotografia o sulle dichiarazioni di un politico? Inviaci la tua segnalazione: