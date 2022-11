Padova, gru crolla su un edificio in costruzione: nessun ferito – Le foto

Una gru edile è caduta su un edificio in costruzione a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri hanno eseguito una prima verifica anche sulla proprietà confinante in cui è caduto il braccio della gru. Sul posto il personale dello Spisal e la polizia locale. Già in corso le operazioni di recupero. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.

Foto da: Vigili del Fuoco Padova

