Il procuratore capo degli arbitri arrestato per traffico internazionale di droga si dimette dall’incarico

Tra i 42 arrestati della maxi operazione anti droga dei finanzieri del Comando provinciale di Milano spunta fuori anche un nome noto: quello di Rosario d’Onofrio, ex ufficiale dell’esercito ed ex procuratore capo dell’Aia (associazione italiana arbitri). A quest’ultima carica ha rinunciato oggi, 12 novembre, decidendo di presentare le sue dimissioni all’Associazione che – si sottolinea sempre in ambienti arbitrali – nella vicenda è parte lesa.

L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa lo scorso giovedì, 10 novembre. L’inchiesta ruota intorno al narcotrafficante Cesare Guido e alla rete che aveva base in Spagna e permetteva di importare tonnellate di hashish e marijuana. Le indagini condotte dalla Dda hanno invece richiesto ben due anni, dal 2019 al 2021. Le decine di arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) sarebbero riusciti a trasportare in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish. Si sarebbero avvalsi di un carro funebre per le trasferte, contando sul fatto che le forze dell’ordine «non fermano» quel tipo di mezzi. Durante l’operazione è stata sequestrata quasi mezza tonnellata di droga.

D’Onofrio era stato sospeso dall’esercito per motivi disciplinari, spiega il Corriere della Sera. Si sarebbe spacciato per ufficiale medico millantando una laurea in medicina (che non aveva). Ma per trasportare i carichi di stupefacenti, in violazione delle restrizioni Covid all’epoca vigenti, si sarebbe fatto prestare la tuta mimetica da un commilitone. «Oh mi ha appena fermato la polizia locale. M’ha visto in divisa, il tesserino, m’ha salutato militarmente e ha detto: “no, no, grazie… buona giornata!», avrebbe raccontato in una telefonata alla compagna. I vertici dell’Aia, riporta la Gazzetta dello Sport, hanno appreso con stupore e sgomento la notizia riguardo il coinvolgimento di d’Onofrio nella vicenda.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: