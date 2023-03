Caso d’Onofrio, 3 mesi di inibizione dal tribunale della Figc per l’ex presidente Aia Trentalange

Alfredo Trentalange è stato sanzionato con un’inibizione di 3 mesi dal Tribunale federale nazionale della Figc per il caso caso D’Onofrio,. In mattinata il procuratore Giuseppe Chiné ne aveva chiesti sei per l’ex presidente dell’Associazione italiana arbitri, dimessosi a metà dicembre e già deferito a gennaio. Secondo la procura Trentalange omise «di assumere qualsiasi iniziativa, anche la più minimale, per accertare i reali requisiti professionali e di moralità del sig. Rosario D’Onofrio», l’ex capo della procura arbitrale arrestato per traffico internazionale di droga. E lo avrebbe fatto in virtù del loro legame di amicizia. Trentalange si è sempre difeso dichiarando di non essere stato a conoscenza dei guai giudiziari di D’Onofrio prima dello scorso novembre.

