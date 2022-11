Omicidi escort Roma, la telefonata alla polizia da un parente stretto di De Pau. La sorella: «I fatti parlano da soli»

«I fatti parlano da soli, non sono io a dover parlare». Così ha risposto la sorella di Giandavide De Pau – l’uomo bloccato questa mattina dalla polizia di Roma e sospettato del triplice femminicidio nel quartiere Prati – alla domanda se fosse stata lei a chiamare le forze dell’ordine. «Io non posso dire nulla, non voglio dire nulla perché sto male e non ho intenzione di parlare», ha aggiunto la donna mentre usciva di corsa dal suo appartamento a Primavalle, a Roma. Nelle scorse ore si era fatta largo l’ipotesi che fosse stata proprio la segnalazione di un parente stretto a portare la Polizia verso il nome di De Pau. Il 51enne italiano – con precedenti penali, tra cui un’accusa di violenza sessuale – è stato fermato questa mattina fuori da un appartamento in zona Primavalle. «Mai visti giri strani, non so chi sia», ha raccontato all’Ansa uno degli abitanti della zona. Ciò che sembra emergere dalle prime testimonianze è che De Pau non vivesse stabilmente in quell’appartamento – forse appartenente alla sorella – ma che si vedesse passare ogni tanto. L’uomo si trova ora in stato di fermo e questa mattina è stato portato in questura per essere interrogato.

