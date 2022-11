Roma, un uomo in stato di fermo per gli omicidi delle tre escort nel quartiere Prati

La polizia ha fermato una persona sospettata di essere il killer delle tre escort uccise nel quartiere Prati a Roma due giorni fa. A raccontarlo è stata la trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto?“. L’uomo è un cittadino italiano di 45-50 anni e con precedenti penali. Gli agenti lo hanno rintracciato alle 5,15 per l’interrogatorio della Squadra Mobile. Intanto la polizia scientifica si trova in un appartamento in via Milazzo nei pressi della stazione Termini dove l’uomo avrebbe soggiornato. L’appartamento si trova al primo piano della scala A.

