Roma, metro B chiusa per «interventi tecnici»: disagi e ritardi per decine di migliaia di pendolari – Il video

Ancora disagi per i fruitori del trasporto pubblico romano. Un contrattempo, in particolare, ha spiacevolmente sorpreso gli utenti della linea B della metro della Capitale. Atac ha fatto sapere che, «per eseguire un intervento tecnico», la circolazione nella tratta San Paolo-Castro Pretorio è stata interrotta. L’Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma ha precisato: «Stiamo organizzando un servizio bus sostitutivo. Bus in arrivo sulla tratta interrotta compatibilmente con le condizioni del traffico». Una toppa che sembrerebbe peggio del buco, considerando che diverse centinaia di persone si sono riversate in strada, aspettando di salire sul primo mezzo disponibile per arrivare a destinazione. Con manifesto disappunto.

