Dall’«amicizia» con i Maneskin all’ondata di divorzi: i migliori meme sulla trasformazione di suor Cristina

Fino a ieri, in molti se la ricordavano per le sue esibizioni a The Voice of Italy. Ora, la recente trasformazione di Suor Cristina in Cristina Scuccia ha lasciato tutti a bocca aperta. Ospite alla trasmissione Verissimo su Canale 5, l’ex concorrente del contest di canto si è presentata in una veste completamente diversa da quella a cui ci aveva abituato. Scuccia, 34 anni, ha deciso di abbandonare il convento e intraprendere un nuovo cammino in Spagna, dove lavora come cameriera. Un cambiamento radicale, che non è passato inosservato neanche ai tanti utenti dei social. «Il motivo per cui suor cristina si è desuorata? Non ho certezze ma nemmeno dubbi», scrive @apijaergelato_ su Twitter, condividendo una foto di Suor Cristina con Damiano dei Maneskin. Mentre c’è chi interpreta la sua «conversione» come l’ennesima storia di un amore finito. «Nel 2022 stanno divorziando tutti, da Ilary con Totti a Suor Cristina con Gesù», scrive @stotwitte_r.

E se già ai tempi della sua partecipazione a The Voice, Suor Cristina era diventata una dei personaggi televisivi più curiosi d’Italia. Secondo alcuni utenti, ora la sua trasformazione avrà fatto rizzare le antenne agli organizzatori di programmi come L’isola dei famosi o Il Grande Fratello VIP.

Tra i meme che girano sui social, poi, c’è chi si concentra sulla trasformazione estetica di Cristina Scuccia e non sulla sua nuova scelta di vita. «Quando sei in sessione vs Quando esci dall’esame», scrivono gli studenti dell’Università di Pisa confrontando due immagini di Suor Cristina.

Ma c’è anche chi ironizza su tutta l’attenzione che sta ricevendo Cristina Scuccia in queste ore. Su Instagram, la pagina Feudalesimo e Libertà ha confrontato l’ex suora con Chiara da Montefalco, donna di chiesa che già aveva fatto parlare di sé in epoca medievale.

