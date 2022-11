Nella storia del calcio, Cristiano Ronaldo ci era già entrato a suon di gol, Palloni d’Oro e campionati vinti in mezza Europa. Ma oggi ci entra anche per un record davvero “mondiale”. Con il gol segnato nella sfida contro il Ghana a Qatar 2022, vinta dal suo Portogallo per 3-2, l’x attaccante della Juventus è diventato infatti il primo giocatore nella storia ad aver segnato almeno una rete in cinque campionati del mondo consecutivi. Prima di oggi, CR7 condivideva il primato di quattro mondiali marchiati col gol con Messi, Pelé e i giocatori tedeschi Uwe Seeler e Miroslav Klose. Già all’inizio della partita Ronaldo si era mostrato teso e commosso, piangendo durante l’esecuzione dell’inno. Il campione sapeva naturalmente che questa poteva essere una giornata storica per il record alle viste, ma anche che – sull’orlo dei 38 anni – quello di Qatar 2022 sarà con ogni probabilità il suo ultimo Mondiale. E pesa senza dubbio la vicenda traumatica delle ultime settimane, che ha visto il suo rapporto con il Manchester United – la squadra che lo aveva consacrato nel firmamento del calcio europeo nel 2003 e in cui era tornato a giocare lo scorso anno – deteriorarsi a tal punto da portare, solo due giorni fa, alla rescissione consensuale del contratto. CR7 è senza squadra, ma più che mai nella storia del calcio.

