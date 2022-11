Polemiche sul ministro Valditara per la frase sulle punizioni per i bulli: «Evviva l’umiliazione perché fa crescere» – Il video

Continuano le polemiche nei confronti del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, in merito alla proposta di assegnare lavori socialmente utili per i ragazzi che compiono atti di violenza nelle scuole. Per il leghista che è intervenuto all’evento organizzato a Milano il 21 novembre scorso dal titolo “Italia-Direzione Nord”, «l’umiliazione» è un elemento determinante nella crescita degli studenti. Frase che ha acceso le polemiche soprattutto oggi 24 novembre, dopo la pubblicazione di un estratto video da parte di Repubblica. Nel suo discorso, Valditara provava a dimostrare come le istituzioni, ma anche le famiglie debbano avere un ruolo centrale nell’affrontare comportamenti violenti dei ragazzi. Il ministro ha un episodio avvenuto in un istituto in provincia di Varese dove uno studente è stato sospeso per un anno per atti di bullismo. «Se ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori dalla scuola altri atti di teppismo, o magari addirittura si dia allo spaccio o magari si dia alla microcriminalità. Quel ragazzo deve essere seguito, quel ragazzo deve imparare che cosa significa la responsabilità, il senso del dovere. Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri». E poi: «Quel ragazzo deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità. Di fronte ai suoi compagni è lui, lì, che si prende la responsabilità dei propri atti e fa lavori per la collettività. Da lì nasce il riscatto. Da lì nasce la maturazione. Da lì nasce la responsabilizzazione».

