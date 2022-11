Bielorussia, morto improvvisamente il ministro degli Esteri di Lukashenko Vladimir Makei

Il ministro degli Esteri della Bielorussia Vladimir Makei è morto improvvisamente all’età di 64 anni. Ne dà notizia l’agenzia di stampa russa Ria Novosti, citando il portavoce del ministero Anatoly Glaz: «È morto improvvisamente poche ore fa, nulla di prevedibile, ancora ieri stavamo discutendo i piani per la settimana. È una grande perdita per tutti noi». Makei, che ricopriva la carica dal 2012, agli inizi della propria carriera aveva lavorato nell’ambasciata bielorussa in Francia, e dal 2000 per otto anni è stato consigliere del presidente Lukashenko. Lunedì avrebbe dovuto incontrare il suo omologo russo, Sergej Lavrov.

Foto di copertina: EPA/YURI KOCHETKOV

