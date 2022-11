Tennis, il Canada ha vinto la Coppa Davis: è la prima volta nella sua storia

Dopo aver eliminato l’Italia in semifinale, il Canada ha vinto la Coppa Davis, il più importante trofeo di tennis per squadre nazionali. Il Paese nordamericano non se l’era mai aggiudicato. A darle il successo la vittoria oggi per 2-0 nella finale tutta “anglosassone” contro l’Australia sui campi di Malaga: nel primo match, Denis Shapovalov ha battuto l’avversario Thanaki Kokkinakis per 6-2, 6-4; nel secondo, Felix Augier-Aliassime ha superato Alex De Minaur 6-3, 6-4.

