Brasile, torna dopo due anni il Gay Pride di Rio: festa grande a Copacabana – Il video

Torna dopo due anni di assenza a causa della pandemia di Covid-19 il Gay Pride di Rio de Janeiro. Sulle rive della spiaggia di Copacabana – come mostrano le immagini – la parata diventa una festa multicolore, che affianca impegno per i diritti e divertimento. Nel Brasile che volta pagina dopo il quinquennio “trumpiano” sotto la guida di Jair Bolsonaro, questo Gay Pride diventa però anche un evento dal sapore politico. In coincidenza con i Mondiali di Qatar 2022, dove la Seleçao è una delle squadre favorite per la vittoria, gli organizzatori della parata hanno creato una replica gigante di una maglia della nazionale di calcio brasiliana – assunta come simbolo dai simpatizzanti di Bolsonaro nella campagna elettorale appena conclusa.

