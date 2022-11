Femminicidio a Milano, uccide a coltellate la moglie in casa: l’uomo si è costituito

Un uomo di nazionalità egiziana si è consegnato a una pattuglia dei carabinieri poco distante dalla casa dove poco prima ha confessato di aver accoltellato sua moglie questa mattina 30 novembre in zona Barona a Milano. L’omicidio è avvenuto in un appartamento in via Lope de Vega, dove la donna sarebbe stata uccisa con diverse coltellate al torace. Subito dopo l’aggressione, l’uomo aveva chiamato il 112 dicendo: «Ho ucciso mia moglie», per poi allontanarsi dalla casa.

