L’ex ministro Dc Gerardo Bianco è morto oggi a Roma, aveva 91 anni

Il politico Gerardo Bianco, ex ministro della Pubblica Istruzione e deputato della Democrazia Cristiana, è morto oggi a Roma a 91 anni. Bianco era nato in provincia di Avellino il 12 settembre 1931. È entrato alla Camera nel 1968 ed è stato in carica fino alle elezioni del 2008, ricoprendo la carica per nove legislature. Nel sesto governo Andreotti ricoprì la carica di ministro dell’Istruzione. Nel 1995 si schierò contro la virata a destra dei Popolari voluta da Rocco Buttiglione. È stato segretario dei Popolari fino al 1997. Dopo essere stato eletto nell’Ulivo ha dato via alla Rosa per l’Italia con Bruno Tabacci e Savino Pezzotta. Nell’agosto 2022 in un’intervista a L’Avvenire si è schierato contro il presidenzialismo, paventando il rischio di una «svolta autoritaria».

