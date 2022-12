Regionali Lazio, Repubblica sgancia la bomba: Berlinguer candidata di Conte? «O lei o Costamagna»

Il Movimento 5 Stelle pensa di candidare la giornalista e conduttrice Bianca Berlinguer alla presidenza della Regione Lazio. Lo scrive oggi l’edizione romana di Repubblica, segnalando che in alternativa Giuseppe Conte potrebbe proporre la candidatura a Luisella Costamagna. Le conduttrici di Cartabianca e Agorà sono nei piani dell’ex Avvocato del Popolo, secondo i grillini della Pisana: «Conte ci sta provando, chissà se ci riuscirà. Un conto è parlare di politica, anche conoscendone ogni segreto, un conto è farla». Le candidature avrebbero un senso perché strapperebbero voti al Partito Democratico, è il ragionamento. Anche se attualmente i sondaggi dicono che in testa c’è il centrodestra. Berlinguer è stata difesa dal M5s in occasione del richiamo dell’amministratore delegato Rai Carlo Fuertes. Costamagna invece ha già ricevuto un’offerta di candidatura dai grillini in occasione delle elezioni europee 2019. Ma l’ha rifiutata. Il M5s potrebbe ufficializzare il nome il 17 dicembre. Alla fine della prossima settimana anche Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia potrebbero aver sciolto la riserva. I nomi attualmente in corsa per la candidatura sono Fabio Rampelli e Paolo Trancassini. Per il centrosinistra invece correrà Alessio D’Amato, ex assessore alla sanità di Nicola Zingaretti.

