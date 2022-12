Manovra, addio al bonus per i 18enni. I fondi saranno utilizzati per cultura e spettacolo

L’App 18, il bonus messo a disposizione dallo Stato per i ragazzi appena diventati maggiorenni, è stato abrogato da un emendamento della maggioranza a firma Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia. I fondi per finanziare la misura, destinata all’acquisto di libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, musei, concerti e mostre, oltre che a biglietti per teatri, cinema e spettacoli dal vivo, saranno ri-destinati a finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura. La somma si aggira attorno ai 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Saranno impiegati in vari progetti, dal rafforzamento del Fondo per il sostegno economico temporaneo dei lavoratori dello spettacolo al Fondo per gli operatori dell’editoria e delle librerie, dal Fondo per lo spettacolo dal vivo al sostegno delle attività di rievocazione storica de La Girandola di Roma.

