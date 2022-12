Il fotografo degli scatti osé denuncia la compagna di Soumahoro: «Mai diffuso le sue foto senza consenso»

Il fotografo Elio Leonardo Carchidi annuncia azioni giudiziarie nei confronti di Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar Soumahoro. Nei giorni scorsi è trapelato che sarebbero state preparate iniziative giudiziarie nei confronti di Carchidi. Lui oggi all’AdnKronos dice che l’accusa è infondata. E annuncia di aver conferito a un legale il mandato per difenderlo: «Continuo a leggere sui media che la signora Soumahoro mi avrebbe denunciato per avere diffuso sue fotografie senza veli, da me scattate, senza il suo consenso. L’accusa che mi si muove è del tutto infondata, come potrò dimostrare, ed ho conferito mandato all’avvocato Fabrizio Galluzzo affinché mi difenda nelle opportune sedi e tuteli la mia onorabilità e professionalità, lese dalle non veritiere notizie trapelate». Nei giorni scorsi l’avvocato di Murekatete aveva parlato di accuse inesistenti nei suoi confronti. «Non mi risulta che la signora Murekatete sia stata convocata dai magistrati. D’altronde si è dimessa da diverso tempo». Poi aveva definito la pubblicazione degli scatti della sua assistita come «un attacco senza precedenti».

