Neuer, incidente sulla pista da sci: stagione finita per il portiere del Bayern Monaco

La stagione si chiude in anticipo per Manuel Neuer, 36enne portiere del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca, messo fuori gioco da un infortunio alla gamba destra. A comunicarlo è lui stesso, sui suoi profili social, pubblicando una foto che mostra l’enorme ingessatura: «Ehi, ragazzi, che dire, la fine dell’anno poteva sicuramente andare meglio… Cercando di schiarirmi le idee (dopo l’eliminazione dai Mondiali di calcio del Qatar), mi sono dato allo sci e mi sono rotto la gamba. L’operazione è andata molto bene ieri. Grazie al team medico! Però, mi fa male sapere che la stagione in corso è finita per me. Il vostro Manuel». Sotto al post, i compagni di squadra e i colleghi gli hanno fatto gli auguri di pronta guarigione. Il campione tedesco cercava un po’ di svago sulle piste da sci dopo la precoce eliminazione della sua Germania dai mondiali in Qatar, un’avventura che si è conclusa ai gironi dopo le polemiche extra calcistiche, la sconfitta con il Giappone e l’inutile vittoria nell’ultimo match contro il Costa Rica.

