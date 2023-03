Sorpresa Bayern Monaco: esonerato Nagelsmann, arriverà Tuchel

Il Bayern Monaco avrebbe deciso di esonerare Julian Nagelsmann, approfittando della pausa delle nazionali, e al suo posto mettere sulla panchina Thomas Tuchel. A sorprendere è la tempistica della scelta, non ancora confermata e in attesa di ufficialità, ma anticipata dal giornalista Fabrizio Romano e ripresa dalla Bild. La dirigenza non avrebbe gradito la sconfitta con il Bayern Leverkusen per 2-1, che ha sancito il sorpasso del Borussia Dortmund sui bavaresi. E ha quindi approfittato della pausa del campionato per trovare l’accordo con l’ex allenatore del Chelsea, Tuchel, esonerato a inizio stagione dai londinesi. Il tecnico tedesco subentra così a Nagelsmann, prendendo una squadra che in Bundesliga è al secondo posto e a breve dovrà affrontare in Champions League il Manchester City ai quarti di finale.

