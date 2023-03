Champions League, scontro diretto Milan-Napoli nei quarti di finale. Per l’Inter lo scoglio Benfica – I sorteggi

Ci sarà uno spettacolare scontro diretto tutto italiano tra Milan e Napoli nei quarti di finale di Champions League. L’altra squadra italiana in corsa per il trofeo più atteso del calcio europeo, l’Inter di Simone Inzaghi, affronterà i portoghesi del Benfica. Negli altri scontri in programma, i campioni in carica del Real Madrid di Carlo Ancelotti sfideranno i vincitori dell’edizione precedente della Champions, gli inglesi del Chelsea. Spettacolare anche l’altro quarto di finale in programma, quello tra i tedeschi del Bayern Monaco – che agli ottavi hanno liquidato il Paris Saint Germain – e gli inglesi del Manchester City. Ecco tutti gli accoppiamenti per i quarti appena sorteggiati dall’Uefa a Nyon, in Svizzera:

Real Madrid – Chelsea

Inter – Benfica

Manchester City – Bayern Monaco

Milan – Napoli

Le partite di andata dei quarti si giocheranno l’11 e il 12 aprile. Una settimana dopo, il 18 e il 19 aprile, le gare di ritorno. Con la sguardo verso Istanbul, dove il 10 giugno si giocherà la finalissima.

Leggi anche: