Lockerbie, arrestato dopo 34 anni l’uomo sospettato di aver fabbricato la bomba che esplose sul volo della Pan Am

Gli Stati Uniti non hanno dubbi. Fu lui, Abu Agila Masud, a fabbricare la bomba che esplose sul volo Pan Am 103 mentre l’aereo sorvolava l’area di Lockerbie, in Scozia. Oggi, a due anni di distanza da quando gli Usa lo avevano indicato come ricercato in quanto uomo chiave nell’attentato del 21 dicembre 1988, e a 34 anni di distanza da quella tragedia, Masud sarebbe nelle mani degli statunitensi, come fanno trapelare le autorità scozzesi e secondo quarto riporta la Bbc. Nell’attentato morirono 270 persone: 259 passeggeri, l’equipaggio dell’aereo e altre 11 persone a terra, investite dai detriti del relitto. Il mese scorso era emerso che Masud era stato rapito da miliziani in Libia, e si ipotizzò che sarebbe stato consegnato alle autorità americane per essere processato. L’unica persona ad esser stata condannata per l’esplosione del Boeing 747, diretto da Londra a New York, fu Abdelbaset al-Megrahi nel 2001, processato presso un tribunale scozzese appositamente convocato nei Paesi Bassi.

