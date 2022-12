Maltempo: vento, neve e mareggiate al centro-sud mentre il nord si gode il sole

Allerta arancione in Campania, gialla in Toscana e Lazio

Un meteo contrario a quello dei luoghi comuni, quello che questo weekend vede il sole splendere nel Nord Italia e forti precipitazioni abbattersi nel Centro-Sud. Vento e mareggiate, persino qualche traccia di neve sull’Appennino toscano, e l’allerta arancione che scatta ancora a Ischia. Se l’arrivo del gelo ha il merito di ripristinare le scorte idriche, in una situazione in cui manca all’appello quasi 1/3 dell’acqua rispetto alla media, la Coldiretti mette in guardia sul rischio per le coltivazioni invernali in campo. L’associazione di rappresentanza degli agricoltori italiani osserva che «siamo di fronte alle evidenti conseguenze dei cambiamenti climatici anche in Italia». Eventi estremi che quest’anno si sarebbero «moltiplicati», tra grave siccità e violente precipitazioni, e che hanno fatto salire «a oltre 6 miliardi il conto delle perdite subite dalle campagne nel 2022». Queste anomalie, aggiungono, «compromettono le coltivazioni nei campi con perdite della produzione agricola nazionale e danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne».

La Sala operativa unificata della Protezione civile ha diramato in Toscana una nuova allerta meteo valida fino alle 24 di oggi, domenica 11 dicembre, con codice giallo per rischio idrogeologico, temporali, neve e ghiaccio. Allerta gialla per vento anche nel Lazio, su bacini di Roma e bacini Costieri Sud. Mentre il litorale romano deve nuovamente affrontare intense mareggiate. Ad essere attenzionate, in particolare, sono le coste di Fregene, Focene ed Ostia, dove la mareggiata violenta del 21 e 22 novembre scorsi aveva causato danni e nuova erosione. La situazione più difficile al momento viene segnalata nella zona di “Mare Nostrum” a Focene, dove l’acqua è penetrata oltre la battigia ed a ridosso delle strade. A causa di piogge e temporali anche intensi è entrata nel frattempo in vigore un’allerta meteo della Protezione Civile della Campania con livello di criticità idrogeologica di «colore arancione» su Ischia e le zone 1 e 3 (Napoli, Isole, Area Vesuviana, Piana Campana; Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini). Bollino giallo per il resto della Regione. L’avviso sarebbe dovuto scadere alle ore 23.59 di ieri, 10 dicembre, ma è successivamente stato prorogato fino alle 15 di oggi, domenica 11 dicembre. Ma con degradazione del livello di criticità, che passa al “giallo” su tutte le zone, tranne la 2 e la 4 (Alto Matese e Volturno, Alta Irpinia e Sannio) che diventano di colore verde. L’inizio della settimana prossima, secondo le previsioni, vedrà un timido miglioramento su tutta la Penisola, fatta salva qualche pioggia su Sicilia e Calabria. Sciabolata di freddo, seppure con il bel tempo, nel Nord del Paese.

Foto di copertina: Ansa | Una veduta di viale Manzoni a Roma a seguito delle piogge del 10 dicembre

