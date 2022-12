Parigi, la folle notte dei tifosi marocchini: danni sugli Champs-Élysées e attacchi alla polizia. Quasi 100 arresti – I video

Un’orda di circa 20 mila persone si è riversata sugli Champs-Élysées, a Parigi, la sera del 10 dicembre. Il Marocco si è qualificato alle semifinali dei Mondiali in Qatar e, per festeggiare, i supporter della Nazionale nordafricana hanno invaso il centro della capitale francese. Le forze dell’ordine, schierate su entrambi i lati degli Champs-Élysées in tenuta antisommossa, sono riuscite a contenere a fatica i tifosi. I quali hanno cercato lo scontro con gli agenti: lanci di oggetti contundenti e fuochi d’artificio addosso agli uomini in divisa, veicoli incendiati e danni agli arredi urbani di uno dei viali più famosi al mondo. La questura parigina ha fatto sapere che, per ora, sono state arrestate 74 persone coinvolte negli scontri. Per disperdere i tifosi marocchini, gli agenti sono stati costretti a usare gas lacrimogeni e granate assordanti.

