Chi è il 23enne accusato di omicidio stradale per la morte dei 3 giovani nell’incidente di Alessandria

Si chiama Maruad, ha 23 anni, è nato ad Alessandria ma ha origini marocchine. È lui il giovane accusato di omicidio stradale in relazione alla morte di tre ragazzi in un incidente stradale nella cittadina piemontese. È ricoverato in ospedale dopo lo schianto ma non è in pericolo di vita. Sulla Peugeot 807 finita fuori strada sulla provinciale 224 viaggiavano in tutto sette passeggeri. Lorenzo Pantuosco, 23 anni, Lorenzo Vanchieri, 21enne, e Denise Maspi, 15 anni, hanno perso la vita. Un quarto ragazzo, Vincenzo Parisi, 21 anni, è ricoverato in prognosi riservata. L’edizione torinese del Corriere della Sera dice che Maruad è piantonato in ospedale perché si temono ritorsioni nei suoi confronti.

Il desiderio di vendetta e le tensioni

Il quotidiano racconta che ieri i parenti delle vittime e dei feriti hanno stazionato davanti all’ospedale in cui sono ricoverati. C’è chi ha tentato di superare le barriere per raggiungere la stanza in cui è ricoverato Maruad. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine tutto è accaduto dopo che il mezzo non si era fermato all’alt dei carabinieri. La Peugeot 807 era stata notata nel quartiere Cristo, mentre procedeva nel centro abitato in modo irregolare. Il conducente, di fronte ai lampeggianti accesi del mezzo di servizio e all’inversione per fermarli, avrebbe accelerato, dirigendosi verso la periferia di Alessandria. Dopo un inseguimento fino alla scuola di polizia alla fine di corso Acqui, gli uomini dell’Arma avrebbero perso l’auto.

Nel sangue di Maruad c’era un tasso alcoolico di 0,7. Non elevato ma al di fuori dei limiti per non incorrere a una sanzione. L’incidente è avvenuto alle 4 della notte tra sabato e domenica tra la località di Cabanette e Cantalupo. Il mezzo è finito fuori strada andando a sbattere contro il guard-rail e finendo la sua corsa, dopo un volo di molti metri, nel cortile-giardino della casa vicino a un passaggio a livello. Alcuni occupanti sono stati sbalzati fuori dal mezzo. Uno è rimasto incastrato. Il colpo ha danneggiato anche la cassa di manovra dov’è contenuto il meccanismo del passaggio a livello e il traffico sulla linea Alessandria-San Giuseppe di Cairo è stato sospeso dal capoluogo di provincia ad Acqui Terme

