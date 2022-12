Scontro tra auto e bus nel Barese: 3 morti tra cui un ragazzo di 21 anni

Un giovane 21enne morto insieme a due ragazze di 19 e 25 anni. Altri due feriti. È questo il bilancio del tragico incidente avvenuto la scorsa notte – domenica, 11 dicembre – sulla strada statale all’altezza di Modugno, nel Barese. Dalle prime ricostruzioni i cinque, tre uomini e una donna al momento dell’impatto stavano viaggiando a bordo di una Mini Cooper, guidata da un 29enne, che si è scontrata contro un pullman dove alla guida si trovava un uomo di 65 anni. Sono in corso gli accertamenti per determinare la dinamica dell’incidente, ma a quanto si apprende dopo l’impatto con l’autobus, la vettura avrebbe urtato contro lo spartitraffico e poi – ancora – contro il muro sul lato destro della carreggiata. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco, sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: