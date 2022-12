ll quartetto dell’Italia vince la medaglia d’oro nella gara della staffetta 4X100 stile libero dei Mondiali in vasca corta a Melbourne con il tempo di 3:02.75, raggiungendo un nuovo record del mondo. L’argento va all’Australia, mentre il bronzo agli Stati Uniti. L’azzurro Gregorio Paltrinieri trionfa con la medaglia d’oro anche nella gara dei 1500 stile libero con un tempo di 14:16.88. Al secondo posto si posiziona la francese Damien Joly con 14:19.62, al terzo il norvegese Henrik Christiansen con 14:24.08. ll quartetto azzurro maschile ha aperto il gas con Miressi (46″15), poi Conte Bonin (45″9 al debutto). Accelerata di Deplano (45″5) e in ultima frazione con Ceccon (45″1). «Sono felice per l’oro, abbiamo fatto un tempo velocissimo – ha dichiarato Deplano dai microfoni di RaiSport -. Sapevo che in finale bisognava andare forte ma il record era un nostro obiettivo ed eravamo sicuri di poter fare bene, dopo la batteria, anche nella sessione serale. E così è stato».

Rai Sport / Il quartetto italiano ai Mondiali di nuoto, Melbourne, 13 dicembre 2022

