Il 2022 visto da TikTok: ecco perché non è (più) solo la piattaforma della Generazione Z

Non più solo balletti. Samantha Cristoforetti, eventi musicali e cinematografici, BookTok, e sport. Sono stati questi i grandi protagonisti di TikTok nel 2022. E la piattaforma riferisce che quest’anno «è stata sancita una nuova era dell’intrattenimento» sulla stessa. La missione di Samantha Cristoforetti è stata apprezzata da oltre 6,6 milioni di persone, a cui l’astronauta ha voluto dedicare diversi momenti di interazione in diretta esclusiva su TikTok. Nato dal desiderio di condivisione di una cerchia di appassionati, #BookTok ha invece portato a coinvolgere sempre più persone nel mondo della lettura, dando così anche una nuova spinta al settore dell’editoria. L’hashtag #BookTokItalia conta oltre 1,3 miliardi di visualizzazioni, cresciute del 422% rispetto a fine anno scorso. Il mondo della cultura si sta così ritagliando una grande fetta di spazio nella piattaforma più utilizzata dai giovani (ma non solo). In questo fenomeno rientra anche il cinema, con gli hashtag #CinemaTok e #DietroLeQuinte che hanno raggiunto rispettivamente 1.2 miliardi e 2.7 miliardi di visualizzazioni tra gli appassionati di film e serie Tv. Ma non è solo la cultura a crescere. A entrare nel vortice della piattaforma è stato anche lo sport. Nell’ambito, l’argomento più seguito è stato #TikTokCalcio, con un hashtag da 9,4 miliardi di visualizzazioni che raccoglie i momenti rilevanti dei calciatori, video amatoriali e tutorial.

«TikTok? È generalista, ha tutti i contenuti»

«TikTok è una delle poche piattaforme che parla a tutte le generazioni», chiarisce a Open Gabriele Vagnato, noto creator che conta quasi 4 milioni di follower. «A me capita la signora 50enne, il ragazzino di 13 anni, la ragazza di 18. E parla a tutti perché ha tutte le tipologie di contenuti». Un racconto in controtendenza, rispetto alla narrazione comune sulla piattaforma che tende ad associarla alla Generazione Z. Per Vagnato, invece, si tratta di una «piattaforma generalista». E questo, a suo dire, sarebbe dovuto al fatto che ha puntato tutto sui contenuti e sulle modalità di ideazione. «Prima le piattaforme erano passive, spiega Vagnato, aspettavano che gli altri andassero a caricare i propri temi. Mentre TikTok ha lanciato dei trend, degli argomenti e ha detto: “Ditemi cosa avete da dire”». È d’accordo anche Giacomo Lev Mannheimer, responsabile relazioni istituzionali di TikTok Italia, che ci tiene a sottolineare quali tipologie di contenuti sono circolati soprattutto quest’anno.

Sensibilizzare divertendo: l’impatto dei creator nella società

«I creator riescono a sfatare molti tabù, a rompere le barriere e avvicinare le persone anche trattando argomenti di nicchia o scomodi», dichiara Mannheimer che spiega come TikTok stia avendo un impatto sociale rilevante. Il 2022 è stato anche l’anno delle prime elezioni politiche su TikTok. «Noi abbiamo cercato di adottare un approccio che potesse rispettare i criteri della democrazia e abbiamo ideato un centro elezioni della piattaforma con alcune indicazioni». Il centro ha raggiunto i 900mila accessi. Sono diversi i temi che su TikTok hanno spopolato e che su altre piattaforme facevano, invece, fatica ad emergere, dalla salute mentale all’educazione sessuale ed ecologica. E i dati confermano: solo i trend #EcoFashion e #SecondaMano, nei quali viene dato spazio alla creatività sostenibile, hanno raggiunto rispettivamente oltre 52 e 39 milioni di visualizzazioni

Le prospettive per il 2023

A breve si chiuderà il sipario sul 2022, che ha visto Khaby Lame diventare il primo creator al mondo su TikTok, e iniziano già a delinearsi quelle che saranno le tendenze per il 2023. «Intrattenimento, sempre più su misura e personalizzato, vissuto come stimolo a interagire e creare. Più spazio e tempo a sé stessi e il desiderio di leggerezza cominciano già a farsi largo tra i contenuti in piattaforma», dicono da TikTok Italia. Infine, «la centralità delle community, come luogo di ritrovo, condivisione, scambio, laboratorio di idee, stimolo e supporto reciproco e, perché no, per portare un cambiamento nella propria vita». Queste le previsioni, ma per il momento TikTok resta una piattaforma altamente imprevedibile.

