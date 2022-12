Il comandante russo a Donetsk: «Abbiamo le armi nucleari per sconfiggere la Nato» – Il video

Alexander Khodakovsky, comandante delle forze militari russe di stanza a Donetsk, in Ucraina, ha dichiarato alla televisione di stato russa che Mosca non ha le risorse per sconfiggere la Nato ma ha le armi nucleari per vincere la guerra. Le immagini circolate su Twitter sono state rilanciate dalla Cnn. Nel video Khodakovsky a un certo punto, parlando con il giornalista in studio, dice: «L’escalation può essere solo una e noi non abbiamo le risorse per sconfiggere la Nato ma abbiamo le armi nucleari per quello».

