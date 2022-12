Il segreto di Messi ai Mondiali in Qatar è un fisioterapista di origine italiana

C’è un segreto dietro Lionel Messi e il Mondiale in Qatar. E si chiama Marcelo D’Andrea. Il fuoriclasse argentino sta decidendo le sfide dell’Argentina in quella che sarà la sua ultima competizione con l’Albiceleste. E soprattutto, non mostra i problemi fisici che spesso lo hanno messo in difficoltà nei momenti decisivi. Questo perché, come racconta Repubblica, c’è un fisioterapista di 52 anni portato in Nazionale da Gabriel Omar Batistuta. È di origini calabresi, somiglia all’attore comico Dady Brieva e per questo lo chiamano “Daddy”. Secondo il racconto del quotidiano nell’intervallo della semifinale con la Croazia il fisioterapista si è dedicato alla parte posteriore della coscia sinistra di Messi. Affetta da un “lieve sovraccarico ischiotibiale”. E visto il secondo tempo del campione argentino, deve aver fatto bene il suo lavoro. D’Andrea si occupa di Messi dal 2005. Ovvero dal mondiale under 20 vinto in Olanda. E domenica lo farà per l’ultima volta. «Agli argentini dico di godersi questo momento, perché non tornerà: tra quattro anni sarò troppo vecchio», ha detto il 35enne che ora gioca nel Paris Saint Germain per preparare tutti al suo addio. Che potrebbe essere molto dolce. Francia permettendo.

