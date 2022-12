Francia, cinque bambini morti in un incendio a Vaulx-en-Velin – Il video

I morti in totale sono dieci. Sconosciuta la causa del rogo

Dieci persone sono morte, tra cui cinque bambini, e quattordici sono rimaste ferite a causa di un incendio scoppiato in un palazzo a Vaulx-en-Velin, nei pressi di Lione. La prefettura francese fa sapere che quattro feriti versano in gravi condizioni. Le fiamme sono scoppiate poco dopo le tre di notte e hanno richiesto l’intervento di quasi 170 pompieri. L’origine è «sconosciuta». Ora sarebbe stato spento. Due vigili del fuoco sono rimasti leggermente feriti durante l’intervento. Le fiamme sono partite dal piano terra per propagarsi al piano superiore.

