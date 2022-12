No! Questo non è un volantino pro pedofilia diffuso dalle comunità LGBT

L’immagine circola da anni e non è stata pubblicata da alcuna organizzazione LGBT. Risulta, inoltre, che sia stata modificata

Circola il presunto screenshot di un post Facebook attribuito alla pagina LGBT News dove verrebbe dichiarato come adeguato il rapporto amoroso o sessuale tra una persona di 36 anni e una bambina di 10. Lo screenshot, così come condiviso, punta a collegare la comunità LGBT alla pedofilia, ma l’immagine diffusa non è stata da loro pubblicata e risulta persino modificata.

Circola una presunta locandina per sostenere la campagna LGBT e per insinuare che la comunità professi anche la pedofilia.

L’immagine non è stata condivisa dalle comunità LGBT.

La datazione del consenso al rapporto tra un uomo di 36 anni e una bambina di 10 è stata modificata, in quanto l’originale indicava i 16 anni.

Analisi

Ecco uno dei post condivisi via Facebook:

Lo stesso giorno, qualche ora dopo, la stessa immagine è stata condivisa via Twitter da Alessandro Meluzzi, noto per diffondere notizie false (ne parliamo qui, qui e qui).

L’immagine circolava già nel 2013, ma a seguito di chiusure di siti e altro è difficile reperire un link funzionante. Ad esempio, l’immagine venne riscontrata in un articolo del 2009 di un sito che oggi non esiste più e di cui non si ha alcuna traccia negli archivi digitali. Grazie a TinEye possiamo notare la sua esistenza con la scritta dei 16 anni (con un’immagine nitida e chiara) almeno dal 2016.

L’immagine, all’epoca, non circolava con lo screenshot di un presunto post Facebook della pagina LGBT News (che ha risposto alle domande di Reuters). Ecco un tweet del 2017 in cui l’immagine veniva ricollegata all’Università di Melbourne.

La manipolazione era stata evidenziata, ad esempio, dalla pagina Facebook australiana “Aussie Angels Against Sharia” (ora non più attiva). L’immagine originale conteneva l’età di 16 anni, non di 10.

L’immagine riportava l’età di 16 anni. Nella nostra legislazione* (“Atti sessuali con minorenne” art. 609 quater Codice Penale) viene fissata l’età di 14 anni come “età del consenso” a determinate condizioni: «Ciò significa che avere rapporti sessuali con una persona che ha compiuto i 14 anni è perfettamente legale, se ovviamente c’è il consenso».

Conclusioni

Non si conosce il reale autore dell’immagine, che sia questo un privato o un’associazione. Non è stata rivendicata da alcuna associazione LGBTQ+ mentre viene utilizzata, con la scritta dei 10 anni, per associarle alla pedofilia. L’immagine

* L’autore di questo articolo preferisce che l’età del consenso sia alzata ai 18 anni.

