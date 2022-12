Londra, Re Carlo balla con la sorella di Anna Frank per la festa ebraica di Hanukkah – Il video

In occasione della festività di Hanukkah, Re Carlo III è sceso in pista e ha ballato con la sorella acquisita di Anna Frank, la 93enne Eva Schloss, durante la sua visita a un centro della comunità ebraica nel nord di Londra. Sopravvissuta ad Auschwitz e figlia di Elfriede Geiringer che nel 1953 sposò Otto Frank, padre di Anna, Schloss ha raccontato – come riporta il Guardian – di aver «provato a ballare con il sovrano». «Era molto simpatico, ha preso parte davvero alle danze. Sembrava molto rilassato, si è divertito».

Durante la sua visita al centro di Finchley Road, Carlo III ha inoltre incontrato altri sopravvissuti all’Olocausto che si sono trasferiti nel Regno Unito dopo la Seconda guerra mondiale e alcuni componenti della comunità locale impegnati nel volontariato. L’amministratore delegato del centro ebraico che ha accompagnato il re durante la visita di ieri, venerdì 16 dicembre, ha raccontato al quotidiano britannico che il monarca è arrivato «con un bagagliaio pieno di riso e tonno in scatola da inserire nei pacchetti per le donazioni».

Continua a leggere su Open

Leggi anche: