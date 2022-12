Roma, in 200 a una festa non autorizzata contro il decreto anti rave: «È un picnic». La polizia circonda i partecipanti nel parco

L’evento è partito poco dopo le 13 nel parco vicino alle Terme di Caracalla per protestare contro il decreto anti rave del governo Meloni. Iniziative simili anche a Napoli, Bologna e Torino

Sarebbero circa 200 le persone che si sono ritrovate nel parco vicino alle Terme di Caracalla a Roma per quello che pare un vero e proprio rave con musica e gente che balla. Gli organizzatori definiscono la festa semplicemente «un picnic», tecnicamente una «taz», cioè zona temporaneamente autonoma, che da poco dopo le 15 è stata anche circondata dalla polizia, nel tentativo di impedire che altre persone si aggiungessero. Secondo quanto riporta Repubblica, sarebbe in corso una trattativa tra gli organizzatori e le forze dell’ordine per trasferire la festa al Circo Massimo.

Il volantino diffuso dagli organizzatori del «PikNix» che dava appuntamento a oggi 17 dicembre alle 13 alla fermata della metro Circo Massimo a Roma

Da alcuni giorni sui social era circolata la locandina dell’evento rivolto «a chi suona, a chi balla, a chi lotta, a chi studia, a chi lavora, a chi abita, a chi occupa». Poco più sotto nello stesso volantino emerge chiaro che la “festa” è una protesta contro il decreto Rave: «Il governo Meloni ha dichiarato guerra ai poveri – recita il testo – mostrando la faccia feroce contro le persone comuni, garantendo immunità a poteri forti e padroni (…) Oggi è toccato ai rave ma domani toccherà a chi occupa le scuole, le università, le fabbriche, le case, a chi sceglie di scendere in strada, a chi decide di lottare e a chi non ha scelta». In contemporanea a Torino, Napoli e Bologna si stanno svolgendo altre manifestazioni contro il decreto anti rave.

