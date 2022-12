L’Argentina vince i Mondiali 2022, lo spot (ironico) su tutte le coincidenze con la vittoria del 1986 – Il video

In queste ore, subito dopo la vittoria ai rigori dell’Argentina in finale contro la Francia torna di attualità lo spot pubblicitario ironico che l’azienda di birra Quilmes ha diffuso in Argentina in cui mostra le diverse coincidenze tra il Mondiale del 1986 e quello attuale in Qatar. Nel filmato si vede, ad esempio, l’orario della finale di Doha di oggi: mezzogiorno. Ed è lo stesso di Messico 1986. Poi c’è la pioggia nei giorni precedenti ai Mondiali, il Canada qualificato in entrambe le edizioni e il Cile cha ha mancato la qualificazione. Coincidenze che toccano anche il mondo del cinema con Robert De Niro e i suoi due viaggi in Argentina, nel 2022 e nel 1986. Lo spot assume tratti sempre più ironici, tanto da scomodare l’astrologia con «Giove che sarà in Pesci, come nel giorno della finale del 1986». Il filmato si chiude poi con un parallelismo calcistico: gli argentini sciolgono il dibattito diffuso tra i tifosi e che va avanti da decenni: «Sì ma… nel 1986 avevamo il miglior giocatore del mondo… E anche ora». E, sempre verso la fine, appare la scritta: «Per chi necessita di coincidenze, ci sono le coincidenze. Per chi ha bisogno della squadra, c’è la squadra».

Questo spot della Quilmes sulle coincidenze tra vita e calcio (qualcuno le chiamerebbe Statistiche Inutili) non serve a capire e nemmeno a prevedere il futuro; ma, più semplicemente, a sperare. Comunque la pensiate sugli argentini, in questo tipo di cose sono davvero ingiocabili. pic.twitter.com/7BB5WizqyY

— Giuseppe Pastore (@gippu1) December 12, 2022

