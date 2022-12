Festa Argentina, prima il boato di Buenos Aires al gol di Messi, poi la folla in strada – I video

Al gol di Messi l’intera città di Buenos Aires è esplosa di gioia. Un enorme boato – testimoniato dai video dei residenti e diffusi sui social – è risuonato tra i palazzi della capitale dopo la vittoria ai rigori dell’Argentina in finale contro la Francia. In tutta l’Argentina è scoppiata un’incontenibile festa per la storica vittoria. Al fischio finale la cittadinanza si è riversata per le strade di tutto il Paese al grido di «Vamos Argentina» e «Dale campeòn!». In un video ripreso da Fox Soccer, si vede la folla a Buenos Aires dopo la vittoria, che ha circondato il celebre monumento della capitale argentina: l’obelisco di Buenos Aires. Una gioia che ripaga un intero Paese che, alla pari del suo capitano Leo Messi, che lascerà la selección dopo il Qatar, e a cui mancava solo questo titolo, sentiva di essere in debito con la storia. Entusiasmo anche dal presidente argentino, Alberto Fernandez, che dopo la vittoria ha ringraziato i giocatori e il team tecnico: «Sono l’esempio che non dobbiamo arrenderci e che abbiamo un grande popolo e un grande futuro».

