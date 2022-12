Il gestaccio dell’argentino Martinez dopo il premio come miglior portiere dei Mondiali – Il video

“El Dibu” Emiliano Martinez è stato il protagonista di un miracolo su Kolo Muani alla fine dei supplementari e del rigore parato a Coman durante la finale dei Mondiali 2022. Anche per questo ha vinto il premio di miglior portiere della competizione. Ma durante la premiazione ha deciso di compiere un gesto che farà discutere: si è portato il trofeo – una manona che indossa il guanto da portiere – all’altezza dei genitali. «Era destino soffrire, ma quello che ho sempre sognato era vincere un Mondiale e ora non ho parole per descrivere la mia felicità. Rigori? Ero tranquillo, quello che dico sempre ai miei compagni è di stare sereni e anche stavolta è andata bene. Dedico questo trionfo alla mia famiglia e ai miei amici», ha detto a caldo dopo la finale. Damián Emiliano Martínez Romero, 30 anni, gioca nell’Aston Villa in Premier League. Il suo soprannome, abbreviazione di “Dibujo”, viene dalla somiglianza con uno dei protagonisti di un cartone animato argentino. Prima dei Mondiali è stato l’eroe della Coppa America: in semifinale contro la Colombia ha parato 3 rigori su 5, portando l’Albiceleste in finale.

