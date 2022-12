Napoli, i festeggiamenti ai quartieri Spagnoli per la vittoria dell’Argentina – Il video

Dopo l’incredibile finale disputata tra Argentina e Francia, anche a Napoli è esplosa la festa per la vittoria dell’Argentina ai Mondiali 2022 in Qatar. I tiofsi napoletani non hanno mai dimenticato Maradona e l’affetto per l’albiceleste è fortissimo. I locali del centro sono stati invasi dai tifosi e dai simpatizzanti della Selección, che si sono riversati in strada per intonare canti ed esporre le bandiere dell’Argentina. In molti hanno seguito il match ai quartieri Spagnoli che fin dal primo pomeriggio si sono riempiti di sostenitori che hanno celebrato la nazionale argentina in ricordo di Diego Armando Maradona, venerato con la stessa devozione nella città campana come a Buonos Aires. Già dalla mattina, i sostenitori dell’albiceleste hanno affollato le strade di Napoli, riunendosi in piazza Dante e dando il via alle celebrazioni per la finale, che in serata sono sfociate in veri e propri festeggiamenti.

