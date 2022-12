Messi batte l’uovo su Instagram: la foto con la coppa dei Mondiali è quella con più like in assoluto

Dopo la Francia, Leo Messi ha battuto l’uovo con più “Mi piace” su Instagram. La foto pubblicata dall’account ufficiale del calciatore con la Coppa del Mondo in mano ha superato i 63 milioni di like e ha raggiunto il record. Si tratta del primo post che il campione ha condiviso dopo la vittoria. A detenere il record in precedenza era l’immagine di un uovo dell’account World_record_egg che la condivise con l’esplicito obiettivo di voler raggiungere il maggior numero di like sul social di Meta. «Stabiliamo insieme un record mondiale e otteniamo il post più apprezzato su Instagram. Battendo l’attuale record mondiale detenuto da Kylie Jenner (18 milioni)!», si legge nel post in questione. Al momento, l’uovo è fermo a 56,9 milioni di like, mentre quello di Messi ha raggiunto quota 63,3 milioni e continua a crescere. Dietro il profilo verificato dell’uovo c’è il pubblicitario Chris Godfrey che ha ottenuto il record nel 2019, superando allora uno scatto di Kylie Jenner e Travis Scott. Il fotografo dell’uovo, invece, è Serghei Platanov che pubbicò l’immagine per la prima volta sulla piattaforma Shutterstock il 23 giugno 2015. Il campione argentino è molto attivo su Instagram, dove conta 404 milioni di seguaci. Al terzo posto nella classifica resta Cristiano Ronaldo in una campagna Louis Vuitton con Messi. Mark Zuckerberg, dopo aver riconosciuto il record di Messi ha sottolineato che Whatsapp ha raggiunto un record di 25 milioni di messaggi al secondo durante la finale.

