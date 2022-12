Salt Bae in campo con la Coppa del Mondo vinta dall’Argentina. Lo chef dei Vip massacrato sui social: «Chi ca**o sei?»

La reputazione sui social network è la base del suo successo imprenditoriale nel mondo della ristorazione. Dopo la finale dei Mondiali in Qatar, però, l’esposizione mediatica di Salt Bae potrebbe rivelarsi un boomerang. Lo chef turco – il cui nome all’anagrafe è Nusret Gökçe – è al centro di una polemica internazionale per essere sceso in campo durante i festeggiamenti dell’Argentina e aver cercato di scattare quanti più selfie possibili con i calciatori dell’Albiceleste. Si è fatto passare la Coppa del mondo più volte, l’ha baciata, ha mimato il suo gesto iconico, quello con cui sala le bistecche tenendo il braccio in verticale – ma al posto della carne, con la mano fingeva di buttare il sale sul trofeo -, ha insistito con Leo Messi per avere una foto insieme. Poi, è stato lui stesso a condividere sui suoi account da milioni di follower gli scatti di quella sera.

Le reazioni sui social

Tanto gli utenti dei social quando esponenti di primo piano nel mondo del calcio stanno criticando, in queste ore, la ricerca di attenzioni di Salt Bae, colpevole di essersi intromesso nei festeggiamenti più importanti della carriera di un calciatore. «Salt Bae può baciarmi il c**o. Volere tutte quelle attenzioni e toccare la Coppa. Chi ca**o sei, fratello? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti. Il prossimo», ha scritto Giuseppe Rossi, ex attaccante di Villarreal e Fiorentina, su Twitter. Sono tantissimi i commentatori sportivi e le pagine social che stanno rilanciando le accuse contro lo chef proprietario di una catena di ristoranti di lusso sparsi nel Golfo Persico e negli Stati Uniti. Ecco qualche esempio.

