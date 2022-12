Argentina campione del mondo, il telecronista di Telemundo impazzisce di gioia – Il video

Trentasei anni dopo, l’Argentina è di nuovo campione del Mondo. Una vittoria attesa, annunciata, sperata, sofferta fino all’ultimo istante, che ha travolto d’emozione l’intero Paese. Ed anche il telecronista di Telemundo Andrés Cantor, scoppiato in lacrime nonappena il 4 dell’Albiceleste Gonzalo Montiel ha messo in porta il rigore definitivo contro la Francia. Il suo pianto di gioia è stato quello di un intero Paese, riversatosi poi nelle strade di tutta l’Argentina per far festa per tutta la domenica e tutta la notte. «Campeòn del mundo, campeòn del mundo», sono le uniche parole che riesce a pronunciare Cantor – noto in tutto il mondo per le sue telecronanche appassionate – per lunghi istanti. Si stringe e abbraccia il collega di Telemundo che l’ha affiancato per il commento tecnico della partita. Quindi si scioglie in un lungo “lamento al cielo” per celebrare la storica vittoria: «Tutto il cielo lo ha voluto, lo ha fatto ciascuno di voi, lo avete fatto voi giocatori, che avete conquistato il cielo». La chiusa è un inno alla gioia e al patriottismo calcistico: «L’Argentina è campione del mondo – ripete Cantor ancora una volta – Messi è campione del mondo. Non poteva andare in altro modo». La Francia si deve accontentare della medaglia d’argento, l’Argentina tutta è al settimo cielo. E Cantor, come i “nostri” Nando Martellini (1982) o Fabio Caressa (2006), è definitivamente nella storia delle telecronache sportive.

Fonte video: TikTok / Andrés Cantor

