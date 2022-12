I calciatori dell’Argentina deridono l’avversario: «Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto» – Il video

Un video diventato virale sui social mostra i giocatori dell’Argentina fare «un minuto di silenzio» per chiedere un ironico rispetto per un avversario «che è morto». Il destinatario della scena è Kylian Mbappé, l’avversario che più li ha messi in difficoltà, a seguito del trionfo ai rigori dell’Argentina contro la nazionale francese di Deschamps. Così l’Albiceleste ha improvvisato un trenino, cantando e ballando con El Dibu Martinez a capo del “serpentone”. Proprio il portiere, premiato come miglior portiere dei Mondiali, a un certo punto si ferma e chiede: «Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto». Il video è stato immortalato dal cellulare di Nicolas Otamendi che l’ha poi diffuso sui social. Sono diverse le immagini che stanno facendo discutere in questo Mondiale da poco concluso. Il filmato, seppur ritragga un momento di festeggiamento dei tifosi e vuole assumere dei tratti ironici non è passato inosservato agli utenti. Alcuni lo hanno definito un gesto poco sportivo, soprattutto dopo che alla fine della partita era stato proprio Martinez a consolare per primo Mbappé.

