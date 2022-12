Argentina, il delirio dei tifosi per la Coppa visto dal pullman dei giocatori – Il video

Una notte indimenticabile. Così la Federazione calcistica argentina riassume sul suo profilo Twitter il senso del primo abbraccio collettivo che i tifosi biancocelesti hanno tributato alla squadra nazionale, rientrata in patria dal Qatar con il trofeo inseguito da 36 anni, la Coppa del Mondo di calcio. Nonostante il programma ufficiale delle celebrazioni preveda la sfilata nel centro di Buenos Aires per le 12 di oggi (le 16 in Italia), già all’arrivo all’aeroporto di Ezeiza la Selecciòn è stata travolta dall’entusiasmo dei concittadini: migliaia di persone hanno invaso la strada che collega l’aeroporto con la capitale Buenos Aires per intercettare il pullman scoperto della squadra al completo, in un tripudio di clacson, fuochi d’artificio e colori bianco-azzurri. Un antipasto della festa colossale che si prepara per il pomeriggio. Una notte indimenticabile per Messi e compagni, che hanno diffuso sui loro canali social immagini uniche del popolo in festa: come in questo video ripreso dal telefonino di Rodrigo De Paul, centrocampista dell’Ateltico Madrid e dell’Albiceleste.

