Francia, tensioni anche in nazionale. A Griezmann non va giù Mbappé capitano. La stella del Psg: «Delusione comprensibile»

I campionati di calcio europei sono fermi per la pausa nazionali, e non senza polemica. «Ho parlato con Antoine. Era deluso e francamente è comprensibile e normale. Al suo posto avrei avuto la stessa reazione». Così l’attaccante Kylian Mbappé ha commentato la decisione del Ct francese Didier Deschamps di designare lui come capitano dei Bleus, preferendolo al più anziano Antoine Griezmann. Mentre i cittadini francesi scendono in piazza contro il governo, anche in nazionale gli animi sono tesi alla vigilia del match contro l’Olanda valido per le qualificazioni agli Europei del 2024, che vedrà il debutto dell’attaccante del Psg con la fascia al braccio. «Era forse il giocatore più importante dell’era Deschamps. Ma non sarò un suo superiore», ha detto Mbappé riferendosi a Griezmann, che si aspettava di succedere a Hugo Lloris, capitano uscente con 145 presenze in nazionale.

«Saremo mano nella mano per far vincere la Francia»

Tra i due attaccanti vicecampioni del mondo c’è una considerevole differenza d’età: Mbappé ha 24 anni, Griezmann 32. Che si riflette anche nel numero di presenze in nazionale: 66 per il Psg classe 1998, e 117 per l’attaccante dell’Atletico Madrid del 1991. Ciononostante, Deschamps la sua decisione l’ha presa, e sostiene che Griezmann abbia provato una delusione legittima, ma che ora sia contento e pronto a dare il suo contributo. «Antoine è stimato e amato da tutto il gruppo, sarebbe un peccato non approfittare della sua esperienza. Saremo mano nella mano per far vincere la Francia», ha concluso Mbappé.

